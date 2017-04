Parfois, un bon classique, ça bat toutes les nouveautés du monde. Ça ne prend qu’une petite touche pour l’amener à un autre niveau. C’est ce qu’a fait le chef Danny St Pierre pour Métro en revisitant le traditionnel jambon de Pâques, accompagné de beaux plats de légumes.

Jambon braisé et «patates jaunes»

1 gros jambon picnic couvert d’eau cuit 4 heures dans un faitout

1 kg de pommes de terre grelots blanchies

2 gros oignons blancs en lanières

2 gousses d’ail

1/2 botte de persil effeuillé

Le zeste et le jus d’un citron

Beaucoup de poivre noir

Retirer le jambon cuit du bouillon (garder un litre de ce bouillon pour la soupe aux pois), séparer la couenne, le gras et la viande et réserver cette dernière.

Passer la couenne et le gras au mélangeur et réserver.

Dans une cocotte, suer les oignons et l’ail, ajouter les pommes de terre et couvrir de morceaux de jambon. Poivrer

Ajouter du bouillon pour couvrir les pommes de terre et mettre au four (375°F) pendant 30 minutes.

Servir avec une salade de persil au citron.

«Pour moi, Pâques, c’est du jambon. C’est rare que tu puisses manger du jambon et que ça soit élégant, bien dressé dans un plat de service. C’est quelque chose qui est le fun à transmettre.» –Danny St Pierre, chef propriétaire du restaurant Petite Maison

Poêlée de carottes à la clémentine

1 botte (environ 1 lb) de carottes nantaises de couleur, nettoyées

30 ml d’huile d’olive

2 clémentines pelées (réserver la peau) et séparées en segments

Sel et poivre noir

Dans un poêlon, chauffer l’huile, ajouter les carottes et l’assaisonnement et rôtir au four 30 minutes (en même temps que le plat de jambon).

À la sortie du four, ajouter quelques pelures de clémentines et touiller la poêle. Retirer les peaux, ajouter les segments de clémentines et servir aussitôt.

Poêlée de haricots au «bagel dust»

1 gros paquet de haricots verts équeutés et blanchis

1 bagel sec réduit en chapelure

5 ml d’huile de sésame

60 ml de beurre

1 botte d’oignons verts

Sel et poivre

À la poêle, rissoler le bagel dans l’huile de sésame et le beurre, saler et poivrer.

Ajouter les haricots et les oignons verts. Servir aussitôt.

Soupe aux pois ronds

1 L de bouillon de jambon (ou un bouillon savoureux)

1 L d’eau

500 ml de pois jaunes ronds (trempés une nuit au frigo)

60 ml d’huile d’olive

1 gros oignon en dés

2 grosses carottes en dés

2 branches de céleri en dés

500 ml de jambon effiloché

1 gousse d’ail écrasée

1 grosse tomate en dés

60 ml de persil haché

30 ml d’huile d’olive

Suer les légumes à l’huile, ajouter les liquides et les pois et laisser frémir 60 minutes.

Ajouter la tomate, le persil et l’huile et servir aussitôt.

***

Pas envie de cuisiner?

Pas de problème, le chef Danny St Pierre vous attend à sa Petite Maison pour le brunch pascal, servi toute la journée, à partir de 10h. Il vous offre aussi de commander (en ligne) votre menu pour emporter, au coût de 35$ par personne, et ce, même la journée de Pâques.

Restaurant Petite Maison

5589, avenue du Parc