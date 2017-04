Les étalages des pharmacies et des supermarchés débordent de chocolats de Pâques. Il en est de même pour les chocolateries, les pâtisseries et autres

boutiques spécialisées, qui rivalisent de créativité pour offrir des chocolats artisanaux mignons, gourmands et raffinés. Métro en a choisi cinq qui valent le détour.

Gascogne

Pour Pâques, Gascogne propose du haut de gamme en offrant des moulages faits de grands crus, tel le mazarou 72 % cacao, une cuvée de chocolat maison exclusive. Que vous soyez chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir à 64 % ou à 72 % cacao, vous trouverez de belles créations chocolatées en forme de poule, de mouton, de grenouille ou de lapin.

Sept boutiques dans la grande région montréalaise



«Mouton coco» chocolat au lait (390 g) , 43,35$

Juliette et Chocolat

Ils s’appellent Marcel (et son petit Marcelito), Rosalie, Margareth, Norbert, Joyce, Biance, Juanita, Lady Lala ou Lionel et ils sont tous plus craquants les uns que les autres. Juliette Brun et son équipe ne manquent pas d’imagination et sortent vraiment des sentiers battus en proposant des créations en forme de pieuvre, de grenouille ou encore de souris sur son morceau de fromage (en guimauve et recouvert de chocolat blanc). On ne s’ennuiera pas de la poule, c’est promis!

Plusieurs succursales dans la région de Montréal



«Lionel» chocolat au lait 35% et petits yeux fourrés au caramel à la fleur de sel, 14,95$

Chocolats Favoris

La populaire compagnie Chocolats Favoris propose, en plus de ses chocolats traditionnels, une gamme de chocolats à peindre, incluant le chocolat (des œufs et plusieurs personnages sont offerts), deux pinceaux et quatre petits pots de beurre de cacao coloré 100% comestible. Une activité ludique à faire avec les tout-petits pour changer de la chasse aux œufs (quoique l’une n’exclue pas l’autre).

Plusieurs boutiques au Québec et une à Montréal au 150, rue Sainte-Catherine Ouest (local 276a)



Le «Duo Hubert et peinture comestible», 13,99$ (115 g)

Mama Choka

À l’intérieur de l’Espace Ricardo, à Saint-Lambert, se trouve Mama Choka, une chocolaterie dirigée par la pâtissière Kareen Grondin. Pour Pâques, l’établissement mise sur le coco: des petits, des gros, des fourrés et même un centre de table en cocos! Pour faire changement, on peut aussi opter pour les jolies sucettes chocolatées (en forme de coco!) remplies de guimauve et de caramel.

310, rue d’Arran, à Saint-Lambert



«La demi-douzaine» chocolat noir, blanc et au lait, 19,99$

Les chocolats de Chloé

Avec ses produits de qualité, jolis et ludiques, la chocolatière Chloé Gervais-Fredette a su charmer le cœur des Montréalais. Pour Pâques, elle propose une gamme de chocolats tout mignons. Vous fondrez pour les poules, les œufs cigognes, les poissons, les petits animaux de la forêt (écureuil, hibou, hérisson, souris) remplis de praliné ou encore le trio de lapins remplis de beurre d’érable.

546, rue Duluth Est



La «Grande poule», avec trois petits œufs dans son ventre, offerte en chocolat noir, au lait ou blanc, 16$ (70 g)