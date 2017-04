Philippe et Manuel Lavoie-April, ainsi que Simon Rioux ont une passion commune pour la bière. Ils ont développé un site Internet et une page Facebook nommée «L’Amateur de bière», un véritable guide de dégustations consulté par un nombre grandissant d’internautes.

L’aventure a débuté en juin 2014. Les trois complices bas-laurentiens cherchaient une plateforme permettant d’évaluer et noter les différentes bières qu’ils dégustaient. Ils ont créé le site lamateurdebiere.com ainsi que la page Facebook du même nom. La popularité croissante des bières et des microbrasseries, tant au Québec qu’à l’international, s’est traduite en un grand succès en ligne.

À ce jour, près de 3 600 personnes sont abonnées à la page Facebook, dont certains sont des connaisseurs de bière de longue date, ainsi que des brasseurs. Le site Internet accueille quant à lui entre 300 et 500 visiteurs uniques sur une base quotidienne. «L’Amateur de bière» devient également un carrefour où les adeptes du houblon partagent leurs appréciations. «Notre projet a pris une belle ampleur. C’est vraiment intéressant», affirme Philippe Lavoie-April.

Passion à partager

Les trois passionnés se sont documentés et ont développé, au fil du temps, des aptitudes en dégustation et dans la description des produits testés. Ils s’intéressent particulièrement aux bières de microbrasserie, aux bières importées et aux produits se trouvant en SAQ. Les bières sont cotées, en toute objectivité, sur une note de 20. Chaque commentaire comporte une description visuelle, de l’odeur et du goût. Une appréciation personnelle du goûteur complète chaque article.

«On essaie de répondre le plus possible aux gens. Ça nous intéresse de voir ce que les gens vont penser des produits qu’on a dégustés. On se rend compte que de plus en plus de personnes visitent notre site pour s’aider dans leurs choix. À ce jour, on compte environ 1 500 dégustations décortiquées. Ça commence à nous faire un beau catalogue», ajoute Philippe Lavoie-April.

Une bière…

Certaines bières, parmi celles dégustées, retiennent particulièrement l’attention de Philippe Lavoie-April. La meilleure bière dégustée? «Je dirais la Super A de la microbrasserie Auval. C’est une double IPA. Quand elle sort, il faut se dépêcher. Une bière qui se boit fraîche. Pour moi, c’est dur à battre. Elle est parmi les meilleures IPA au Québec.»

Une bière surprenante? «La Péché mortel de Dieu du Ciel! C’est très facile d’en avoir. C’est une référence dans son style. Il s’agit d’une bière stout impérial au café, plus intense en termes de saveur.»

Une bière pour débutant? «Les produits plus « grand public » permettent de bien s’initier au monde des bières. Les bières Unibroue sont très accessibles. Il y a aussi Boréale qui essaie de plus en plus de se démarquer.»

Une bière pour consommateur averti? «Les Trois Mousquetaires fabriquent la Porter Baltique. C’est quelque chose de costaud et très sucré, mais c’est une bière excellente. Une fois par année, ils la sortent en version « bourbon », où la bière a passé six mois dans les barils qui contenaient du bourbon. Le côté sucré cède sa place au côté alcool fort.»

L’Est du Québec, qui compte maintenant plusieurs microbrasseries, fait belle figure en termes de qualité des produits, selon Philippe Lavoie-April. «Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, c’est hallucinant. En région, on est très bien représenté.»