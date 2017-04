McAuslan ajoute deux nouvelles India Pale Ale (IPA) à sa gamme de produits. Une IPA noire et une au pamplemousse. Fidèle à l’habitude de la maison, cette nouvelle Saint-Ambroise a une amertume tranchante, qui vient surtout du houblon, mais aussi du pamplemousse séché ajouté dans la bière juste avant la fermentation.

Bien qu’elle ait un nez fruité, cette bière l’est un peu moins que certaines IPA (même sans fruit) qu’on trouve déjà sur le marché. La saveur amère du pamplemousse ressort plus que son côté sucré, car un solide corps de grain et une généreuse amertume viennent s’imposer. Elle est donc bien charnue, mais saura s’imposer pour la saison naissante des terrasses.

«Je fais affaire avec une petite compagnie de Drummondville, qui me fournit de 40 à 80 kg de pamplemousse séché par semaine. Je le fais infuser après l’ébullition du moût, un peu comme du thé. Certaines personnes pensent que c’est un radler [NDLR : mélange de limonade ou de jus et de bière], mais c’est vraiment une IPA – les houblons sont présents, et l’amertume aussi. Elle a beaucoup de corps.» –David Brophy, maître-brasseur