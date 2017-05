Le brasseur Vagabond, alias Olivier Bouvrette, propose depuis peu quelques bières en bouteille. Il offre entre autres une pilsner tchèque très réussie. Avec un nez où le malt domine, mais avec un léger fumet floral, on sait déjà qu’on a affaire à une bière axée sur les céréales. Celles-ci ressortent au goût dans une bière sèche et légère. Une amertume délicate est perceptible en fin de gorgée, quand des saveurs florales de houblon ressortent.

C’est une bière à boire fraîche, tant en âge qu’en température. Elle accompagnera bien une variété de plats, mais surtout vos barbecues estivaux, qui, espérons-le, arriveront bientôt.

«Les bières tchèques sont mes préférées. Ce sont des bières simples, mais plus difficiles à maîtriser. C’est dans la plus pure des traditions tchèques. On offre une aventure typique et romantique. Ça m’a été inspiré par Prague qui est la ville des amoureux.» –Olivier Bouvrette, brasseur