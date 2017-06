Le grand chef italien Massimo Bottura a officiellement ouvert cette semaine les portes de sa soupe populaire londonienne, où des chefs étoilés au Michelin proposeront aux sans-abri, aux personnes âgées et aux réfugiés de la ville des repas gastronomiques préparés à partir d’invendus alimentaires voués à être détruits.

Le Refettorio Felix a ouvert ses portes cette semaine à Londres. Pour son premier service de midi, Massimo Bottura a improvisé un repas complet avec cinquante cagettes d’invendus alimentaires. Au menu : soupe de légumes en entrée, pâtes aux miettes de pain en plat principal et, pour le dessert, une glace maison au thé Earl Grey et aux biscuits.

Les cuisines seront approvisionnées en invendus alimentaires provenant d’enseignes comme Sainsbury’s, Marks & Spencer, Fortnum and Mason, Harrods et Whole Foods.

Pour l’inauguration de son nouvel espace au centre de jour de St. Cuthbert’s, dans l’ouest de Londres, Massimo Bottura a fait appel aux compétences de chefs comme Alain Ducasse, Clare Smyth et Margot Henderson, qui superviseront la préparation du menu.

En tout, Massimo Bottura a pu compter sur la participation de 50 de ses amis parmi les chefs les plus célèbres du Royaume-Uni et du monde, qui mettront leur talent au service de sa soupe populaire. Parmi ces chefs invités, Brett Graham, Daniel Boulud, Jason Atherton, Michel Roux Jr., Sat Bains et Giorgio Locatelli.

Le « Refettorio Felix » est le dernier né des projets de Food for Soul, l’association à but non lucratif de Massimo Bottura, qui a ouvert sa première soupe populaire à Milan pendant l’Expo 2015, en transformant des invendus alimentaires en repas pour les sans-abri.

Food for Soul («de la nourriture pour l’âme») a ouvert d’autres soupes populaires, sur le même principe que le « Refettorio Ambrosiano » de Milan, à Modène, Bologne et au Brésil.

Le restaurant de Massimo Bottura à Modène, l’Osteria francescana, possède trois étoiles Michelin et s’est classé cette année deuxième de la liste des World’s 50 Best Restaurants, récompensant les 50 meilleurs restaurants du monde.

Le Refettorio Felix n’est pas ouvert au grand public. Les visites sont néanmoins autorisées pendant la semaine, et les volontaires sont les bienvenus.