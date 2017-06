L’union fait la force et les entreprises agrotouristiques et de tourisme gourmand de la Mauricie l’ont compris. Pas moins de 52 d’entre elles se joignent cette année à la campagne promotionnelle Mauricie gourmande, qui vise à inciter les touristes et les gens du milieu à consommer des produits régionaux et à positionner la région comme destination gourmande.

Il s’agit là d’une augmentation de participation de près de 45% par rapport à la première cuvée de la campagne, démarrée en 2015 et s’échelonnant sur deux ans. Les retombées positives ont été au rendez-vous et Tourisme Mauricie, qui se cache derrière la campagne, n’a pas hésité une seconde à renouveler l’expérience.

«On a eu des échos plus que positifs quant à la satisfaction des 36 entreprises participantes et des touristes. C’est la preuve que ces actions répondent efficacement aux besoins de positionnement et de promotion chez les attraits concernés et d’offre structurée pour les visiteurs de la région», a indiqué l’organisation, ajoutant que l’effervescence que connait l’agrotourisme depuis quelques années contribue aussi au succès de son initiative.

Il ne reste plus qu’aux visiteurs à choisir ce qu’ils souhaitent voir du terroir de Batiscan, de Maskinongé, de Shawinigan, Trois-Rivières et de la Haute-Mauricie.