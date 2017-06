Envie de vous rafraîchir?

Métro a sélectionné trois de ses découvertes désaltérantes préférées. L’arme parfaite contre la chaleur cuisante!

Sencha Kombucha

Lancé au début du printemps dans les Cantons-de-l’Est, Sencha Kombucha est maintenant disponible à Montréal, pour le plaisir des amateurs de cette boisson fermentée à base de thé. Ce produit est à base de thé vert sencha (d’où son nom) et est aromatisé avec des purées de fruits. Il est disponible en bouteille de 750 ml et en quatre saveurs: Original Sencha, Jungle Mango, Forêt Bleuet, Explosion Citron. Cherchez-le dans les épiceries de votre quartier!

Slush chai-banane du Bristol Chai

Le nouveau bar à chai Bristol Chai, installé depuis peu sur le boulevard Saint-Laurent, a une offre de boissons fraîches (et chaudes aussi d’ailleurs) des plus intéressantes : slush chai-banane (photo), milk-shake chai et thé glacé du jour. Puisque c’est l’équipe du Camellia Sinensis qui est derrière ce nouveau projet, nous n’avons aucune inquiétude sur la qualité des produits qu’on y trouve!

30, rue Prince-Arthur Ouest

Café vietnamien au Maneki comptoir asiat’

Un petit comptoir asiatique tout mignon a ouvert il y a peu de temps dans Hochelaga, à deux pas de la station de métro Préfontaine. Oui, on y va pour les nouilles Shanghai ou le Général Tao, mais aussi pour son délicieux café vietnamien glacé, bien corsé et sucré à point.

3121, rue Hochelaga