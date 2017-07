La chaleur estivale est enfin arrivée et on a du temps à rattraper pour se délecter de desserts sucrés. Métro a sélectionné trois crémeries originales et (relativement) nouvelles à essayer cette saison.

Hoche Café

2225, avenue Bennett



Photo – Georges Dutil

Amateur de crème glacée et végétarien? Bonne nouvelle: le Hoche glacé, installé dans Hochelaga-Maisonneuve depuis avril, a pensé à vous. On y propose en effet une panoplie de sucreries glacées en version sans lactose ainsi que des boissons de soya ou de riz. Avec ses divers enrobages et garnitures, il y a vraiment de quoi se gâter!

Un incontournable: la crème glacée molle trempée dans du chocolat blanc aux fraises et recouverte de bonbons de couleur. Retour en enfance garanti!

Ca Lem

6926, rue Sherbrooke Ouest

À Notre-Dame-de-Grâce, une petite crémerie se démarque avec des saveurs (et des couleurs) qui sortent de l’ordinaire: sésame noir, café vietnamien, taro, cendre de coco, fruits de la passion, etc. Vous aurez notamment le choix entre des crèmes molles ou dures et des duos.

Un incontournable: celle dont tout le monde parle est au sésame noir, d’un noir très profond. Vous pouvez aussi essayer le twist de la semaine : moitié cendre de coco et moitié thé matcha (notre photo).

Crémerie Pandan

3504, rue Notre-Dame Ouest



Grâce à cette crémerie de Saint-Henri, Montréal peut enfin découvrir la tendance thaïlandaise du ice cream roll. Une visite au Pandan est aussi intéressante pour les yeux que pour les papilles. En effet, voir les artisans faire votre dessert glacé devant vous en mélangeant de la purée de fruit à de la crème (de la laiterie Chagnon) sur une plaque glacée avant de transformer le tout en jolis rouleaux ajoute vraiment à l’expérience!

Un incontournable: le lassi à la mangue, aussi disponible sans lactose.