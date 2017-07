Smash Citra – Trou du diable (Shawinigan)

La contrainte par la simplicité permet parfois de se dépasser. Les bières de type smash (single malt and single hop) demandent aux brasseurs de travailler avec des ingrédients très limités, soit un seul malt, un seul houblon, une levure et de l’eau. Ici, on met de l’avant les saveurs et les arômes très fruités du houblon Citra, ce qui est idéal pour une bière estivale. Les effluves d’agrumes sont dominants dans cette boisson très rafraîchissante, légère malgré ses 6,5 % d’alcool. On goûte les résidus de houblon sur la langue en raison du fort houblonnage à cru (dry-hop). Malgré tout, l’amertume reste douce et on n’y décèle aucune âcreté.

«Ici, on veut mettre de l’avant un malt et surtout un houblon pour en découvrir les caractéristiques. Le défi d’une smash est que les houblons ne se travaillent pas tous de la même façon. Ici on a fait trois dry-hop, dont un deux jours avant l’embouteillage.» –Fred LeGall, brasseur

Couleur : Blonde

Amertume : Moyenne

Houblon : Citra

Taux d’alcool : 6,5 %

Prix : 7,50 $/600 ml (taxes et consigne incluses)