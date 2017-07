Le gruau, un des piliers du petit-déjeuner depuis des milliers d’années, est devenu tendance. Les nutritionnistes Maria Cecilia Benavides et Maria Jesus Zepeda font le point.

Nous savons que l’avoine contient des fibres et donne de l’énergie, mais est-il vrai que le gruau fait grossir?

Le gruau contient des glucides, qui donnent de l’énergie de façon immédiate. C’est aussi une bonne source de fibres et il appartient au même groupe que le pain, les pommes de terre et d’autres céréales comme le riz et le blé. Dans la culture populaire, le gruau a la réputation de faire grossir, mais c’est faux, car trois cuillers à soupe de gruau procurent la même quantité de calories qu’une demi-baguette ou six craquelins. La principale différence, ce sont les fibres. Elles induisent un sentiment de satiété, ce qui contribue plutôt à gérer la prise de poids.

Quelle est la meilleure manière de tirer profit des qualités du gruau?

Le gruau est très polyvalent. On peut le manger pour remplacer le pain au petit-déjeuner ou à la collation, ou encore comme substitut à la farine dans plusieurs préparations au dîner ou au souper. C’est aussi un bon ingrédient à ajouter dans les pâtisseries, comme les gâteaux et les biscuits, mais aussi dans les recettes salées comme les burgers de lentilles. Il peut même faire office de féculent dans les soupes ou les ragoûts. On peut donc l’utiliser à la place d’un aliment du même groupe alimentaire en respectant les portions par personne, selon le niveau d’activité.

1 La différence entre le gruau traditionnel (cru) et le gruau rapide (pré-cuit), c’est que ce dernier peut être prêt en une minute au micro-ondes.

Est-il préférable d’utiliser du gruau traditionnel ou la formule instantanée?

La seule différence, c’est que le gruau traditionnel est cru et que le gruau rapide est pré-cuit. Les bénéfices tirés des fibres et des glucides sont les mêmes.