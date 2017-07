L’interaction du raisin et de certains médicaments fait dire à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) qu’il faut éviter de boire du jus de pamplemousse lorsque l’on suit certains traitements.

Shiew Mei Huang de la FDA explique: «Le jus laisse pénétrer davantage de substance médicamenteuse dans le sang». Ce faisant, il donne lieu à un surdosage et à des effets secondaires plus nombreux.

Par exemple, le jus de pamplemousse combiné à certains médicaments à base de statine destinés à faire baisser le cholestérol peut, en causant une surdose de la substance dans le corps, augmenter le risque de dommage sur le foie et conduire à un dysfonctionnement des reins.

Et comme certaines personnes disposent d’un nombre plus important d’enzymes facilitant l’assimilation des molécules, le jus aura sur elles des effets différents pour une dose identique de médicament.

Par ailleurs, de récentes recherches ont montré que le jus de pamplemousse pouvait avoir l’effet opposé sur certains médicaments s’appuyant sur des transporteurs (et non des enzymes) pour circuler dans le corps. Dans ce cas de figure, le jus bloque la pénétration du médicament dans le sang, ce qui réduit son efficacité.

La FDA recommande de ne pas consommer de pamplemousse ou de jus de pamplemousse lors de la prise de certains médicaments, notamment ceux prescrits en cas de tension artérielle élevée ou d’arythmie (battements du cœur irrégulier ou anormal). La liste complète des médicaments est disponible sur le site (en anglais) de la fédération.

En cas de doute, la FDA conseille aux patients de s’adresser à des professionnels de la santé, de bien lire les notices et de vérifier la composition des médicaments en vente libre.

L’intensité de l’interaction entre le jus et le médicament varie en fonction de la personne, du médicament et de la quantité de jus ingérée. D’autres agrumes comme l’orange de Séville (souvent utilisées dans la fabrication de marmelade), le pomélo et les fruits provenant de l’hybridation du mandarinier et du pamplemoussier peuvent avoir les mêmes effets que le jus de pamplemousse.