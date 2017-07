Les restaurants Subway vont connaître un réaménagement complet qui leur permettra d’offrir l’accès gratuit au wifi.0, des ports de recharge USB et une nouvelle déco mettant les légumes frais à l’honneur.

D’ici la fin de l’année, de nombreux éléments de la nouvelle identité visuelle de Subway («Subway Fresh Forward») seront mis en place dans les restaurants du monde entier, annonce l’entreprise.

Cette semaine, une dizaine d’adresses redécorées ont ouvert aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, notamment à Orlando (Floride), à Beauport (Québec) et à Manchester (Royaume-Uni). Les clients ont pu se connecter gratuitement au wifi et recharger leurs mobiles sur place.

Des bornes de commande s’installent dans les restaurants pour désengorger les caisses. Les clients verront également apparaître au menu des garnitures de sandwich inédites: pico de gallo, pickles maison, pain sans gluten ou nouvelles sauces. Des rayons garnis de tomates, de poivrons verts, d’oignons et de concombres seront placés en évidence de façon à montrer que les légumes sont fraîchement découpés quotidiennement.

Subway s’inscrit dans la lignée de ses concurrents McDonald’s et Wendy’s, qui modernisent régulièrement leurs restaurants depuis quelques années.

McDonald’s s’éloigne du style cafétéria pour adopter un style légèrement plus mature et élégant. Les nouveaux uniformes noirs et gris des équipes de la chaîne de restauration rapide n’ont en revanche pas plu à tout le monde. Sur Twitter, certains ont qualifié ce choix de déprimant, décrivant les tenues comme dignes des costumes dystopiques de Hunger Games.