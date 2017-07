Québec Love – Le Naufrageur (Carleton-sur-Mer)

La brasserie gaspésienne le Naufrageur utilise déjà beaucoup d’ingrédients québécois dans ses bières, mais a souhaité lancer la Québec Love pour montrer qu’on peut faire de l’excellente bière seulement avec des ingrédients d’ici. Le défi est très bien relevé avec une bonne IPA florale à souhait, mais qui reste balancée. En plus du houblon légèrement agrumé, on décèle un peu de malt au nez. En bouche, il s’agit d’une IPA de la côte ouest américaine bien classique avec une amertume bien présente et un léger goût herbeux de houblon. Elle n’arrache toutefois pas les papilles. Les céréales sont bien présentes ce qui confère un corps très solide à la bière, mais sans que celle-ci soit lourde puisqu’elle est très sèche.

«Une bonne partie de nos bières sont 100% québécoises, mais l’idée était de faire une IPA parce que les gens n’utilisent pas beaucoup le houblon québécois. On voulait dire: “Aujourd’hui, on est capable de faire des IPA 100% québécoises qui vont être florales.”» – Philippe Gauthier, directeur de production

Couleur: Blonde

Amertume: Prononcée (53 IBU)

Houblons: Cascade, Chinook et Centennial

Taux d’alcool: 6,3%

Prix: 6,75$/500 ml (taxes et consigne incluses)