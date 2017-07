4 portions

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 3 minutes

Prix: 3,50 $ par portion

Ingrédients

100 g (3 oz) de vermicelles de riz

500 ml (2 tasses) d’edamames surgelés, non décongelés

1 L (4 tasses) de chou nappa émincé finement

250 ml (1 tasse) de poivrons rouges en fines juliennes

250 ml (1 tasse) de rubans de carottes (découpés à l’aide d’un économe)

250 ml (1 tasse) de rubans de courgettes (découpés à l’aide d’un économe)

250 ml (1 tasse) de pois mange-tout tranchés en biseau

250 ml (1 tasse) de fèves germées

60 ml (¼ tasse) d’oignons verts tranchés finement en biseau

Poivre et sel

Vinaigrette

25 ml (½ tasse) de vinaigre de riz



30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

30 ml (2 c. à soupe) de miel

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé

Garnitures

Arachides rôties à sec et non salées, concassées

Graines de sésame grillées

Menthe fraîche ciselée

Quartiers de lime

Sauce piquante (de type Sriracha)

Préparation de la salade

Dans une casserole moyenne, porter de l’eau à ébullition à feu vif.

Ajouter les vermicelles et les edamames, puis réduire à feu moyen-vif et laisser mijoter 3 minutes ou jusqu’à ce que les vermicelles soient cuits. Pendant la cuisson, remuer à la fourchette pour éviter que les vermicelles collent ensemble. Égoutter et rincer à l’eau froide. Laisser refroidir.

Dans un saladier, fouetter les ingrédients de la vinaigrette.

Ajouter les légumes, les vermicelles et les edamames. Bien mélanger pour enrober de vinaigrette. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.

Au moment de servir, ajouter les garnitures de son choix.

Se conserve 2 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

