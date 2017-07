On le répète de plus en plus, les insectes sont la nourriture de l’avenir. Moins énergivores à produire et pleins de protéines, ils sont consommés dans plusieurs pays du globe depuis des lustres. Ici, quelques entreprises audacieuses se lancent dans cette nouvelle production.

Insectarium

Jusqu’au 4 septembre, l’Insectarium de Montréal fait dans la restauration et propose des plats à base d’insectes. Burgers et falafels à la farine de grillons, tacos au ver à soie, crème glacée saupoudrée de termites ou encore plateau de bouchées sont proposés au menu du «Croque-insectes», concocté par le chef Rafaël Martinez.

Sinon, dans le cadre de ce projet de valorisation de la culture entomophagique, une machine distributrice a été installée dans le hall de l’Insectarium. On y vend des sauterelles, des grillons grillés, des gâteaux, des sauces et d’autres produits à base d’insectes.

La Mexicoise

Sel de larve de cactus, sel de sauterelles, sauce épicée gourmet avec sauterelles, vinaigrette avec protéines d’insectes, grillons rôtis nature ou à l’ail : l’entreprise La Mexicoise commercialise quelques produits à base de sauterelles et de grillons.

Produits énergétiques

Pour commencer un peu plus graduellement à consommer des insectes, il pourrait être bon d’essayer les différentes barres protéinées offertes sur le marché, dont les barres Näak ou celles d’uKa protéine. On pourra aussi s’en faire à la maison, car il sera bientôt possible de se procurer la poudre d’insectes de Totem Nutrition.