Tout le mois de juillet, la lavande était en fleur un peu partout au Québec. C’est la période idéale pour goûter aux nombreux produits faits ici qui mettent en valeur cette fleur comestible au goût tout doux.

Romeo’s Gin

Des créateurs de PUR Vodka, voici un gin montréalais aux saveurs originales. Fait à base de baies de genièvre, de concombre, d’aneth, de lavande, d’amandes et de citron, il est tout en fraîcheur. À essayer avec un tonique et un sirop simple infusé à la lavande, pour ceux qui veulent pousser leur expérience un peu plus loin!

Point boni: Les bouteilles de gin sont décorées par des artistes locaux et une partie des profits va à la promotion de l’art et de la culture.

750 ml, 38,50 $

Thé Murmures de jasmin – La maison lavande

Ce thé vert au jasmin parfumé à la lavande est doux et fragrant à souhait. Cet heureux mélange de jasmin et de lavande est combiné aux saveurs florales du tournesol, du bleuet et de la

calendula. À boire à toute heure de la journée, surtout quand vous avez besoin d’une petite pause détente. Infusez et détendez-vous!

Point boni: Vous pouvez visiter les champs de lavande de la compagnie à Saint-Eustache et y profiter de son bistro où vous pourrez déguster plusieurs produits infusés à la lavande.

902, chemin Fresnière, Saint-Eustache, 40 g, 9,75$

Crème glacée miel-lavande – Le Bilboquet

Par temps chaud, savourez cette crème glacée au miel délicatement infusée de lavande naturelle. Crémeuse à souhait, cette glace est parfaite pour ceux qui aiment le goût de la lavande avec parcimonie. À déguster en cornet en boutique ou en pot à la maison.

Point boni: Osez le cornet deux boules si vous vous rendez en boutique et créez des mélanges de saveurs. Avec miel-lavande, vous pourriez essayer le sorbet Trichamp (fraises, framboises et bleuets) ou bien la crème glacée au chocolat noir Choco-Choc 70%.

6,99$ le pot