La compétition internationale «Wine and Spirits Competition» remet depuis plusieurs années des prix aux meilleurs alcools au monde. La liste des lauréats 2017 vient d’être dévoilée et les amateurs de gin auront de quoi se régaler.

C’est un gin suédois qui remporte le prix du meilleur London Dry Gin au monde. (Non, un gin de type London Dry n’est pas nécessairement fait à Londres!) Selon le jury, le Swedish Rose Gin est le meilleur de sa catégorie grâce à son goût intense et ses saveurs puissantes. Comme le nom l’indique, attendez-vous à un goût prononcé de rose.

Dans la catégorie de gin contemporain (c’est-à-dire un gin dont la saveur principale est autre chose que les baies du genévrier), c’est le gin Bathtub Gin – Navy Strength, un alcool anglais, qui arrive premier en plus de remporter la mention «gold outstanding». Le gin est épicé à souhait: on y goûte la cardamome, la muscade, la cannelle, le gingembre et le clou de girofle.

Le meilleur gin à boire avec du tonique provient aussi de Suède. Le Spritfabrikens »G » gin, aux arômes de pomme verte et de cardamome, remporte ce prix en plus de la mention «silver outstanding».

