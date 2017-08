Les Coureurs des boires, alias Martin Thibault et David Lévesque Gendron, explorent les nombreuses facettes des bières blanches dans leur plus récent livre, Le paradis de la bière blanche, qui est sorti hier en librairie. S’ils ratissent large (parfois jusqu’aux confins de la blonde), ils fouillent en profondeur les saveurs et les différents styles de bières de blé d’ici et d’ailleurs.

On y trouve des description très précises des traditions, mais aussi des suggestions de bonnes adresses tant au Québec qu’à l’étranger. La liste des «grands crus québécois» est aussi très intéressante.

À faire lire à ceux qui disent: «Moi les blanches, je ne suis pas capable.»