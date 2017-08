Acidula Abricot – MonsRegius (Saint-Bruno)

Les brasseurs québécois proposent de plus en plus de bières aux fruits. Si vous n’êtes pas à la base amateur de ce type de bière, tester la Acidula Abricot de MonsRegius vaut le coup. Si au nez l’abricot est bien présent, se mêlant à l’odeur caractéristique du blé, au goût, ce n’est pas qu’un jus de fruit alcoolisé.

C’est plutôt carrément une blanche de blé, dans laquelle on aurait remplacé le goût souvent présent de levure (girofle, épices) par une pointe de nectar d’abricot. La légère acidité rappelle également à certains égards les Berliner Weisse aux fruits, d’autant plus qu’il n’y a pratiquement aucune amertume.Sur le bout de la langue, on distingue le sucré du fruit, mais il s’estompe rapidement, faisant ainsi de cette bière un produit très léger. Il faut donc faire attention aux aliments avec lesquels on la boit, car les saveurs sont assez délicates.

«C’est une bière d’apéro, qui n’a aucune autre prétention que d’être facile à boire. Je voulais une bière légèrement acidulée, rafraîchissante, avec une saveur fruitée qui n’est pas trop lourde. Vu qu’on utilise une purée d’abricots après la fermentation, la pectine qui reste donne une texture veloutée avec une rondeur en bouche.» –Martin L’Allier, brasseur

Couleur : Blanche

Amertume : Très légère (15 IBU)

Taux d’alcool : 5,2 %

Prix : 7,50 $/500 ml (taxes et consigne incluses)