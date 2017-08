P’tite Kapi – À La Fût (Saint-Tite)

La brasserie saint-titienne a revu son image de marque au début de l’été, révisant du même coup son offre de bières régulières. La Session IPA sûre, dont les houblons changeaient au gré des saisons, est ainsi devenue la P’tite Kapi avec un apport de houblon «stabilisé», nous dit-on. Si l’idée de faire découvrir de nouveaux types ou assemblages de houblons régulièrement était bonne pour les férus de micros, le fait d’avoir des produits plus stables est agréable pour le plus large public. La P’tite Kapi est d’ailleurs une excellente introduction aux bières sures, avec son goût légèrement acidulé, duquel ressort la saveur fruitée (citron, agrumes) des houblons utilisés. Elle est légère et coule bien en bouche, puisqu’elle est moins amère que le laisse croire son indice IBU.

«On est des tripeux de bières sures depuis longtemps et on se disait que ça serait intéressant d’avoir des bières sures, mais houblonnées. Le côté acidulé de ces bières permet de rehausser le goût des houblons, mais aussi de profiter d’une meilleure conservation qu’avec les IPA régulières.» –Mathieu Brochu, brasseur

Couleur: Blonde

Amertume: Légère (40 IBU)

Houblons: Mosaic, Summer et Wai-iti

Taux d’alcool: 3,5%

Prix: 6,45$/473 ml (taxes et consigne incluses)