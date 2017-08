Les Grands Bois (Saint-Casimir)

L’utilisation du seigle dans la bière amène un côté épicé. Ici, en s’inspirant de la Roggenbier (bière de seigle allemande), les brasseurs des Grands Bois ont utilisé de la levure de Weizen (blanche allemande) qui a aussi des notes d’épices, notamment de girofle et de poivre. On vient donc renforcer ces saveurs, tant au nez qu’au goût. Viennent s’y ajouter les saveurs de houblons américains, ce qui équilibre le tout. Bien qu’assez ronde en bouche, elle reste facile à boire et assez sèche.

Les Grands Bois sera du festival Bières et Saveurs de Chambly cette fin de semaine. Une bonne occasion de tester (si ce n’est déjà fait) les bières de cette brasserie qui fête bientôt son premier anniversaire. On y présentera deux nouvelles bières : une grisette et une sour ale.

«C’est une Roggenbier, mais un peu moins foncée et plus houblonnée. L’idée est venue un peu en lançant deux styles de bières. J’avais déjà brassé des Weizen et j’appréciais beaucoup ce type de levure. J’ai bien aimé le mélange avec les houblons américains et ça s’est développé à partir de là.» -Félix St-HIlaire, brasseur

Couleur: Ambrée

Amertume: Légère

Houblons: Amarillo et Centennial

Taux d’alcool: 6%

Prix: 6,20$/500 ml

(Taxes et consigne incluses)