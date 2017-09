Vox Stout – Vox Populi (Boucherville)

Les produits de la brasserie Vox Populi font déjà courir les foules et ce sera sûrement le cas aujourd’hui à Montréal, alors que la distribution de la toute nouvelle Vox Stout s’entame. Avec son odeur assez amère de grain torréfié, on reconnaît dès le départ les caractéristiques d’une stout bien goûteuse. Puisqu’il s’agit d’une bière milkshake (présence de lactose) à la vanille, on s’attend à quelque chose de très intense. Si c’est assez décadent – prière de garder pour le fromage ou le dessert –, ce n’est pas excessivement lourd ou sucré, avec ses 5,5% d’alcool. Une bonne amertume, issue de la torréfaction du grain et rappelant le café, vient balancer le côté plus sucré. La vanille, quant à elle, se dépose subtilement sur le bout de langue et reste en bouche à la fin.

«Le défi était d’avoir une bière avec du corps, pas trop sucrée et goûteuse à 5,5 % d’alcool. Le lactose apporte de l’onctuosité et du corps. Une stout va souvent rappeler le goût du chocolat ou du café, mais avec le lactose et la vanille en plus, ça se rapproche d’un gâteau. Ça sera encore plus évident servi à l’azote, en fût, parce que le CO 2 allège un peu le corps.» – Étienne Turcotte, brasseur

Couleur: Noire

Amertume: Modérée (25 IBU)

Taux d’alcool: 5,5 %

Prix: 4$/355 ml (taxes et consigne incluses)