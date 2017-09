Brasserie Dunham et Browar Widawa (POLOGNE)

La grodziskie est une bière assez singulière. C’est donc une bonne nouvelle de pouvoir y goûter au Québec. Elle est faite avec du blé fumé (65% du mélange de grain). Ainsi, au nez et au goût, c’est le bois fumé qui domine, rappelant les lardons ou la viande fumée. Cette première impression laisse sa place au blé par la suite, ce qui rappelle un peu les weizen allemandes entre les gorgées puisqu’elle n’a pratiquement aucune amertume. La grodziskie, aussi appelée le champagne polonais, est très pétillante. Cette carbonation très élevée donne l’impression que la bière est encore plus légère, même si elle l’est déjà en réalité avec ses 3,7% d’alcool. La Bracia w Dymie (ou frères de fumée) se boit donc aisément. Elle est également proposée en version avec camerises.

«J’ai dit à Wojtek, le brasseur de Browar Widawa, que je voulais faire une grodziskie traditionnelle et il m’a dit que c’est de la bière de déjeuner. Ce que j’aime de la grodziskie est le côté assez délicat de la chose. Le blé fumé est plus délicat que les malts d’orge en raison du bois de chêne utilisé pour le fumer. C’est plus doux.» – Éloi Deit, brasseur