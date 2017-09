Ale Mande – La Forge du Malt (Trois-Rivières)

La Forge du Malt a ouvert ses portes au début de l’été et une première livraison de ses produits a eu lieu à Montréal la semaine dernière. Outre deux IPA, on trouve l’Ale Mande. Son nez typique de banane, poire et épices, toutes des odeurs dues à la levure, ne ment pas. Il s’agit bien d’une blanche allemande. Composée à 50% de blé (et à 100% de malts québécois), cette bière produit une superbe mousse épaisse et présente une saveur appuyée de céréale. Toutefois, le houblon et l’amertume prennent aussi beaucoup de place. Il faut dire que la teneur en alcool de 4,3% de l’Ale Mande fait ressortir l’amertume davantage et c’est cela qui nous reste en bouche entre les gorgées. Une blanche à essayer pour ceux et celles qui sont amateurs de IPA.

«On aime le petit arôme de banane des bières allemandes, mais on est allé plus avec la Hopfenweizen. C’est une Hefeweizen [blanche de blé] avec plus de houblon. On a une amertume plus tranchante et le houblon El Dorado amène un léger goût de bonbon en finale.» –Étienne Lamontagne, maître-brasseur et copropriétaire

Couleur: Blanche

Amertume: Moyenne (38 IBU)

Houblons: East Kent Golding, Northern Brewer et El Dorado

Taux d’alcool: 4,3%

Prix: 7,05$/500 ml (taxes et consigne incluses)