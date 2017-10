India Session Lager – Maltstrom (Notre-Dame-des-Prairies)

La très micro Maltstrom prend le temps de faire des lagers. C’est tout à son honneur et ça nous donne en plus des produits singuliers, comme la India Session Lager. «Hybride entre une session IPA, une lager rousse et une bitter anglaise», selon son créateur, c’est une bière en trois temps. Elle présente de prime abord un nez d’agrumes prononcé, caractéristique du houblon américain Simcoe. Ensuite, l’amertume des houblons anglais profite de la légèreté en alcool pour s’exprimer en bouche, ce qui donne un mélange à la fois floral et citronné. Mais puisque la bière est surtout houblonnée à froid (dry hop), c’est plutôt la céréale légèrement caramélisée qui ressort en fin de gorgée. Combiné à l’aspect herbeux du houblon, cela crée ainsi une saveur de gomme de pin qui demeure en bouche.

Si vous ne parvenez que trop rarement à obtenir une bière de Maltstrom, encerclez la date du 21 octobre dans votre calendrier. Ils mettront en vente de tous leurs produits à la brasserie pour leur premier anniversaire.

«Je voulais aller chercher le côté facile à boire des bitters, mais avec un côté plus moderne. J’ai gardé quelques houblons anglais, mais c’est vraiment dry hoppé à mort avec du Simcoe. Elle est un peu rousse parce que dans une session, si on veut que ça goûte, il faut mettre autre chose que du grain pilsner.» –Michaël Fiset, brasseur

Couleur : Orangée

Amertume : Prononcée (30 IBU)

Houblons : Simcoe, Challenger, Fuggle ET Golding

Taux d’alcool : 3,5 %

Prix : 6,20 $/473 ml (taxes et consigne incluses)