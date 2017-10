Après les accords mets et vins, ou ceux avec le chocolat ou même la musique, la sommelière Michelle Bouffard propose, elle, d’accorder la personnalité des gens avec le vin!

«Obsédée» par l’art de l’entrevue, la sommelière Michelle Bouffard s’est gâtée avec Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi boire. Afin de concrétiser l’idée de ce livre, elle a demandé à 20 personnalités québécoises de se dévoiler au cours d’une entrevue intimiste – autour d’un verre de vin, évidemment – pour ensuite leur faire des suggestions de vins en fonction de leur tempérament ou de leur histoire personnelle.

«Par exemple, pour Fred Pellerin, qui a des souvenirs mémorables en Toscane avec sa famille, j’ai voulu lui faire découvrir une personnalité que j’admire beaucoup là-bas», explique Michelle Bouffard, qu’on a pu attraper quelques heures avant son départ pour l’Australie. Ou encore, elle suggère à Alexandre Taillefer – qu’elle qualifie de visionnaire, sensible, complexe et combattant – une bouteille de Barolo du Piémont, dont le «cépage, le nebbiolo, est austère en jeunesse parce qu’il a beaucoup de tanins», mais s’adoucit avec le temps. «Un vin où la force et la sensibilité coexistent, écrit-elle. Pour moi, c’est un peu ça, Alexandre Taillefer.»

De Fred Pellerin à Alexandre Taillefer, donc, en passant par Anne Dorval, Louis-Jean Cormier, la joaillière Anne-Marie Chagnon et l’environnementaliste Steven Guilbault, l’intervieweuse ratisse large.

«Il y a plein d’ouvrages hyper poussés sur le vin. Malgré tout, les consommateurs se sentent encore intimidés par ce jargon-là. J’avais le goût de leur offrir 20 histoires à lire, qui mettent l’humain au premier plan, pour leur permettre d’en apprendre un peu plus sur ces gens que j’admire et qui portent fièrement le flambeau de la culture québécoise, et en même temps d’en découvrir un peu plus sur le vin», résume Michelle Bouffard.

Voilà un livre à part, pour les amoureux des gens et du bon vin, à lire… un verre à la main, ça va de soi!

«Je dirais les bulles… C’est ce qui me fait le plus plaisir au monde! Pourquoi ça résume bien qui je suis? Parce qu’on peut le boire avec des chips devant un film en pyjama ou sur un tapis rouge avec du caviar. Je suis aussi à l’aise dans les grandes soirées qu’[en camping].» – Michelle Bouffard, sommelière, décrivant le vin qui la représente le mieux.

Qui est Michelle Bouffard?

Avant de se concentrer sur le vin, Michelle Bouffard a étudié la trompette classique ainsi que le théâtre à Vancouver, où elle a habité une vingtaine d’années, avant de revenir à Montréal il y a deux ans. Communicatrice et pédagogue passionnée, elle multiplie les cours, les conférences et les concours de sommellerie un peu partout dans le monde. Depuis l’an dernier, elle abreuve l’animateur assoiffé de Curieux Bégin les vendredis soir à Télé-Québec.

Cette femme originaire de Charny (fusionnée à Lévis en 2002) a aussi passé dernièrement les examens d’entrée de l’Institute of Masters of Wine de Londres et compte bien faire partie de la petite (et sélecte) communauté internationale de Masters of Wine.



Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi boire

Éditions Cardinal