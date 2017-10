À l’occasion de la 9e édition des prix Restaurant & Bar Design Awards, 700 des plus grands designers de la planète se sont retrouvés à Londres pour couronner les restaurants et les bars au design le plus innovant ayant ouvert leurs portes en 2016.

C’est le restaurant The Penny Drop de Melbourne qui a remporté le prix le plus important de la soirée, grâce à son design moderne et élégant qui fait la part belle au granite et au cuivre.

Parmi les nouvelles adresses et réouvertures de l’année dernière, The Penny Drop de Melbourne a ravi les jurés qui lui ont décerné de Meilleur design de restaurant de l’année 2017. L’œuvre du studio Design by Golden, offre un savant mélange d’Art Deco (grâce à ses luminaires aériens) et de modernité avec son granite bicolore d’esprit dalmatien et ses courbes gracieuses à l’instar du comptoir en arc de cercle.

Il a beau afficher une centaine de couverts aujourd’hui, The Penny Drop a débuté comme un petit café éphémère, du fait de sa localisation juste en face de la gare. Il reste ouvert toute la journée et propose un choix de plats australiens modernes influencés par la gastronomie asiatique.

Le prix du meilleur design de bar revient au Westlight, un rooftop situé à Williamsburg (New York), géré par le chef Andrew Carmellini.

Pensé par le Studio Munge, ce bar offre une vue panoramique sur Manhattan, du sol au plafond, du haut du 22e étage de l’hôtel The William Vale. Dans une ambiance industrielle, à grand renfort de fer sombre, de pierres naturelles et de velours, ce bar offre une ambiance cosy et charmante.

Il offre un large panel de cocktails incontournables et d’alcools rares, sans oublier du vin et des bières artisanales et des plats inspirés de la street food mondiale.

Cette année, les prix ont reçu 980 candidatures en provenance de plus de 70 pays. Les lauréats des 37 catégories ont été choisis par un panel de personnalités issues du milieu du design et de la restauration mondiale.

Voici la liste des restaurants et des bars couronnés dans chaque région:

Bar Europe: ADAM&Co, Amsterdam (Pays-Bas)

Restaurant Europe : Shade Burger, Poltava (Ukraine)

Bar Australie & Pacifique: Beta Bar, Sydney (Australie)

Restaurant Australie & Pacifique: Piccolino, Mount Waverley (Australie)

Bar Asie: JIS, Sapporo (Japon)

Restaurant Asie: Rhoda, Hong Kong

Bar Amériques: Westlight, New York (Etats-Unis)

Restaurant Amériques: Duck Duck Goat, Chicago (Etats-Unis)

Bar Moyen-Orient et Afrique: Lock Stock & Barrel, Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Restaurant Moyen-Orient et Afrique : Urbanologi, Johannesbourg (Afrique du Sud)