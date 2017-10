Les Français ont de la difficulté à trouver du beurre dans leur supermarché depuis quelques jours en raison de la pénurie de lait et une très forte demande des pays étrangers. Voici quelques solutions de remplacement qui permettent de réaliser des recettes onctueuses et savoureuses sans beurre, en cas de pénurie.

La margarine

La margarine s’est peut-être déjà invitée sur vos tartines du matin à la place du beurre. Bien que moins intéressante au niveau gustatif, elle est une bonne alternative à condition d’éviter les margarines à base d’huile de palme ou de «matières grasses hydrogénées». Les produits à privilégier sont ceux qui contiennent de l’huile de colza ou d’olive.

L’huile végétale

Très simple à incorporer dans les préparations, l’huile végétale est une bonne option culinaire pour des préparations onctueuses, déjà adoptée par les végans ou les personnes allergiques aux produits laitiers. Pour un goût neutre, on choisira de l’huile de tournesol ou de pépins de raisin. L’huile de colza, riche en oméga-3, peut servir, mais elle ne supporte pas la cuisson comme l’huile de lin. L’huile de coco ou l’huile d’olive peuvent être utilisées pour parfumer les gâteaux.

Astuce: un mélange de 50 grammes de compote (de pommes, par exemple) et 50 g d’huile remplace 100 grammes de beurre.

Les purées d’oléagineux

Purée d’amandes, de noisettes, de noix de cajou… Les oléagineux sont d’excellents ingrédients riches en nutriments qui vont imiter la texture du beurre en ajoutant une touche sucrée pour les gâteaux, sablés, cookies. Dans les plats salés, les purées de sésame ou de pois chiche (houmous) remplaceront avantageusement le beurre.

L’avocat

Composé de bons acides gras essentiels, l’avocat approche la consistance du beurre fondu. Il peut s’inviter agréablement comme liant dans bon nombre de recettes. Son goût neutre peut aussi bien aller à une recette salée qu’à une crème au chocolat. Pour les gâteaux, on pensera à la banane nourrissante et sucrée comme alternative au beurre.

Les courges

De prime abord, il semble saugrenu de mélanger des courges et courgettes à des préparations. Et pourtant, elles apportent à la fois moelleux et fondant à n’importe quelle recette au chocolat, gâteau au yaourt et même cake au citron, surtout la courgette. Compter environ 150 grammes de courgettes pour remplacer 100 grammes de beurre.