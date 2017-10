Depuis deux ans, Passeport en fût nous propose de découvrir les brasseries montréalaises. Mais pour sa troisième édition, le petit carnet de coupons devient électronique et permettra de voyager partout au Québec.

«Non seulement on devient une application mobile, mais on passe de 12 à 76 microbrasseries partenaires», explique Catherine Roux, cofondatrice de Passeport en fût.

Le principe demeure le même, pour 40$ on obtient une consommation gratuite dans 12 pubs sélectionnés parmi tous ceux de la province qui participent. «Vous allez pouvoir créer votre passeport sur mesure, choisir ce que vous allez découvrir», précise Mme Roux, qui ajoute qu’il y aura aussi des suggestions.

Il n’est également pas nécessaire de choisir à l’avance ses 12 brasseries. «On peut passer devant un établissement et le choisir à ce moment-là», dit Catherine Roux, qui précise que si le passeport n’expire plus, on ne peut pas choisir la même micro deux fois à l’intérieur de 12 mois, car «le but reste de découvrir».

Il est possible d’offrir le Passeport en fût en cadeau grâce à un code d’activation. Des paquets-cadeaux seront aussi disponibles à Noël.