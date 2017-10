Fort d’une nouvelle salle de brassage, l’équipe pourra maintenant augmenter sa production de canettes. Parmi ses premières offrandes, Boswell propose un «retour aux sources» avec la WCIPA (West Coast India Pale Ale). Les sources ne sont pas bien loin, puisqu’on retourne au style d’IPA qui était très populaire il y a à peine cinq ans, soit très amère et houblonnée. Le nez est fruité et floral, caractéristique des houblons de l’ouest américain, mais sans verser dans l’odeur de jus de fruits. La WCIPA a un corps de malt bien présent, qui nous rappelle qu’elle contient 7% d’alcool. L’amertume et le goût prononcé de houblon dominent, mais cela n’est pas extrême, laissant au palais la possibilité de se reposer entre les gorgées.

«C’est un peu un retour aux IPA qui nous ont fait tripper sur le style. C’est quelque chose d’un peu plus amer et résineux que ce qui se fait en ce moment. Une West Coast IPA, c’est sans compromis. On ne cherche pas un équilibre parfait entre le malt et le houblon. On veut vraiment une grosse tape de houblon dans la gueule.» – Philippe St-Cyr, brasseur et copropriétaire