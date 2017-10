Une rumeur circule à propos du tofu, comme quoi il serait plein d’OGM. Vrai ou faux?

Sur d’innombrables sites internet, le tofu est présenté comme un aliment préparé avec du soya génétiquement modifié. Le raisonnement est le suivant: comme l’essentiel du soya cultivé dans le monde serait génétiquement modifié, le tofu contiendrait inévitablement des OGM. Toutefois, la réalité est tout autre.

Les faits

Revenons d’abord sur le pourcentage de soya génétiquement modifié. Sur le site d’information OGM Québec du gouvernement provincial, on peut lire que 78% des cultures mondiales de soya étaient génétiquement modifiées en 2016. C’est une proportion considérable, mais ça ne signifie pas pour autant que du soya génétiquement modifié se retrouve dans le tofu ou d’autres aliments à base de soya qui sont vendus en épicerie.

En réalité, le soya génétiquement modifié, cultivé et commercialisé au Canada, est un type de soya dit à graines noires. Il est principalement destiné à l’alimentation des animaux d’élevage et, dans une moindre mesure, à l’industrie de la transformation alimentaire, qui l’utilise sous forme d’ingrédient. Par exemple, la lécithine de soya est couramment utilisée dans la préparation de muffins, de craquelins et de barres de chocolat et d’autres produits.

Quant au soya destiné à l’alimentation humaine et qui sert à la préparation de produits «frais» comme le tofu, le tempeh et le lait de soya, il s’agirait d’une autre variété, soit le soya à graines jaunes. Or, selon les données recueillies par l’organisme Vigilance OGM, qui traque la présence d’OGM du champ à l’assiette, on ne cultiverait pas de soya jaune génétiquement modifié au Canada et on n’en commercialiserait pas non plus.