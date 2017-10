Le bâtiment semi-immergé abritera un restaurant, qui fera aussi office de centre de recherches sous-marines et de récif artificiel.

Ce lieu baptisé Under, sera conçu par les architectes du cabinet Snøhetta et se situera à l’extrémité sud de la Norvège, dans le village de Båly (région de Lindesnes).

Depuis la surface, l’édifice en forme de boîte rectangulaire en béton semble surgir du fond de l’eau. Le restaurant peut accueillir jusqu’à une centaine de convives qui pourront déjeuner ou dîner face à une vitre de 11mx4m qui offrira une vue panoramique sur les fonds marins de la baie.

Le nom de cette construction, Under, joue sur les mots, elle signifie sous en anglais, mais est aussi très proche du mot merveille en norvégien. Ce sera le «tout premier restaurant sous-marin d’Europe», comme l’ont noté les architectes du cabinet Snøhetta.

En dehors des heures de repas, le restaurant fera aussi office de centre de recherche sous-marine. Les fonds marins qui font face au bâtiment seront optimisés pour encourager la prolifération des poissons et des crustacés, alors que les murs du bâtiment deviendront un récif artificiel de moules.

L’intérieur s’inspirera de l’environnement alentour. Le design fera la part belle aux teintes bleu nuit et vert. L’extérieur offrira un contraste saisissant entre le béton et le chêne. Les designers s’engagent aussi à mettre l’accent sur des éléments de construction durables.

Bien que le célèbre cabinet Snøhetta (basé à Oslo et New York) ait déjà conçu des structures en bord de mer comme l’Opéra de Norvège, cette structure sous-marine sera sa première. Le cabinet a déjà à son actif le projet de reconstruction de Times Square à Manhattan, le Mémorial Desmond Tutu du Cap et l’extension du SFMOMA.