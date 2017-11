Une foule d’activités sont offertes ce premier week-end de novembre aux foodies montréalais. En voici quatre sélectionnées par Métro.

La Grande Dégustation de Montréal

Pour le 375e anniversaire de Montréal, la Grande Dégustation se fait festive en mettant de l’avant la Champagne (et sa réputée boisson du même nom) et les cocktails. Les vins de l’État de Washington seront aussi en vedette, l’État étant la région invitée cette année, et le riesling étant le cépage à l’honneur. Les festivaliers pourront découvrir 200 exposants, provenant de 15 pays, ainsi que 450 produits de la SAQ et 650 produits d’importation privée. Pour s’y retrouver, les gens pourront télécharger la toute nouvelle application qui présente la programmation complète.

Quand? Du 2 au 4 novembre

Où? Place Bonaventure – 800, rue de la Gauchetière Ouest

MTLàTABLE

Il y a six ans, Tourisme Montréal lançait sa semaine des restaurants, MTLàTABLE, pour contrer la baisse d’achalandage automnale dans les établissements montréalais. Six éditions plus tard, l’offre est plus qu’intéressante. En effet, cette année, ce sont quelque 175 restaurants qui offriront des tables d’hôte à 21$, 31$ ou 41$, ou encore des brunchs à 15$. Du Tapéo à Petite Maison, en passant par Les Affamés ou le restaurant Su, la diversité permettra aux Montréalais de trouver un resto qui comblera leurs papilles, à moindre prix.

Quand? Du 2 au 16 novembre

Où? Dans quelque 175 restaurants de la métropole

Festival végane de Montréal

Pour une quatrième année, le véganisme sera à l’honneur le temps de la fin de semaine du Festival végane. Au menu : 12 conférences, 6 démonstrations culinaires, une projection de film et près de 70 kiosques. L’an dernier, 15 000 personnes se sont rendues au Marché Bonsecours pour en apprendre plus sur ce régime alimentaire exempt de tous produits d’origine animale.

Plusieurs invités spéciaux seront sur place, dont Chris Cookney, auteur de Vegan Zombie, Your Vegan Guide to Surviving the Apocalypse, Brigitte Gothière, cofondatrice de l’organisation militante L214, Will Kymlicka, co-auteur de Zoopolis, et l’activiste végétalienne Syl Ko. Le 4 novembre à 18h30, le festival présentera en primeur au Québec le documentaire Le Temps des bêtes, du réalisateur québécois François Primeau.

Quand? Samedi 4 novembre de 10h à 18h et dimanche 5 novembre de 10h à 17h

Où? Marché Bonsecours – 350, rue Saint-Paul Est

Cuisine, Cinéma et Confidences

Envie de voir de bons films et de bien manger ce week-end? C’est à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, que ça se passe avec la toute première édition du festival Cuisine, Cinéma et Confidences. Au programme: La Ferme et son État, Le Théâtre de la vie (photo ci-haut), Ratatouille ou encore Le festin de Babette. Un souper inspiré de ce grand classique sera aussi préparé samedi soir par trois chefs, entre autres activités.

Quand? Du 3 au 5 novembre

Où? À Baie-Saint-Paul