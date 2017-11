Kölschlaga – Espace public (Montréal)

L’Espace public produit des bières en cannette depuis un peu plus d’un an, mais il aura fallu attendre la quatrième de la gamme régulière pour avoir autre chose que des bières sures. C’est avec une kölsch – style allemand originaire de Cologne – qu’on se lance dans le «non sur». Il s’agit de la première bière d’une nouvelle gamme de produits, nous dit-on. En raison de sa maturation à basse température et à sa levure caractéristique, la Kölschlaga présente un nez légèrement fruité, sans odeur de houblon. Son goût est marqué par la céréale, avec un trait subtil de sa levure fruitée. En fin de gorgée, il y a une petite pointe d’amertume. Au final, c’est une kölsch très légère et facile à boire. Une bière de tous les jours, quoi!

«Comme microbrasseurs, c’est attendu qu’on fasse des bières très flyées, mais de la bonne blonde, on a besoin de ça dans la vie. Ce n’est pas facile de faire une bonne blonde. C’est quelque chose qui est subtil, qui se boit très bien, mais qui a plus de caractère qu’une blonde commerciale.» –Simon Livingston, maître-brasseur

Couleur: Blonde

Amertume: Légère

Houblons: Hallertau Mittelfrüh, Hallertau, Cascade

Taux d’alcool: 4,5%

Prix: 2,99$/355 ml