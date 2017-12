Avec les températures qui baissent, les aliments gras et sucrés réconfortants ont tendance à nous attirer davantage. S’il est vrai que l’organisme a besoin de plus de carburant en hiver, il bénéficiera surtout de vitamines et de bonnes protéines. Cap sur le petit déjeuner idéal pour renforcer son système immunitaire.

Pour bien démarrer la journée et affronter le froid, l’objectif est de privilégier les apports qui font le plus défaut à cette époque de l’année, c’est-à-dire les aliments riches en vitamine C et D.

Ces deux familles de vitamines renforcent le système immunitaire et aident à lutter contre le manque de soleil ou de luminosité.

À la table du petit déjeuner, le bon choix sucré est les agrumes (citron, clémentines, pamplemousse, kiwi, orange) en consommant les fruits entiers pour conserver les fibres et les minéraux. On y pense moins, mais les fruits rouges sont encore plus riches en vitamine C que les agrumes. On ne lésine dons pas sur les fraises, myrtilles, framboises et groseilles. Astuce: des mélanges de baies surgelés font gagner du temps et sont plus économiques. On peut les mélanger à un peu de fromage blanc, yaourts de soja ou des flocons d’avoine puis saupoudrer le tout de quelques graines de chia moules, riches en omégas-3, et des noix ou des amandes.

Oeuf, jambon et pain, le trio gagnant salé

Côté protéines, l’oeuf est idéal pour commencer la journée et garder la forme toute la matinée. Pas étonnant de le retrouver au menu des petits déjeuners des sportifs. Bonus : le jaune contient de la vitamine D. Autre option, une tranche de jambon peut constituer un bon apport en protéines et garantir une bonne satiété. Le pain est un très bon aliment énergétique, mais il peut contenir trop de sucre si on le choisit en version industrielle. On opte donc pour du pain artisanal et complet.

Par ailleurs, il est important de respecter ses signaux de faim. Si on se lève à 7h ou 8h sans avoir faim, on peut très bien prévoir un encas vers 10h sous forme de petit sandwich composé de deux tranches de pain complet garnies d’une tranche de fromage par exemple. On se contentera d’une boisson chaude avant de partir travailler pour aider l’organisme à maintenir sa température.