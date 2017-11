Le gouvernement écossais a remporté une manche dans dans la bataille judiciaire qui l’oppose depuis cinq ans aux industriels du whisky, la Cour suprême britannique l’autorisant à l’unanimité à fixer un prix minimum à la vente d’alcool.

La plus haute cour britannique a rejeté un appel formé par l’association du whisky écossais (SWA), qui représente les intérêts de l’industrie du whisky en Écosse, et a décidé qu’instaurer un prix minimum n’enfreignait pas la loi et constituait «un moyen proportionné d’atteindre un but légitime».

«Je suis absolument ravie que la Cour suprême ait confirmé la fixation d’un prix minimum. Cela a été un long chemin -et aucun doute que cela continuera à soulever des critiques- mais c’est une démarche audacieuse et nécessaire pour améliorer la santé publique», a tweeté Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise et cheffe du Parti national écossais (SNP, indépendantistes).

«Nous acceptons la décision de la Cour suprême», a réagi Karen Betts, responsable de l’association du whisky écossais, ajoutant que «l’industrie du whisky écossais continuera à travailler en partenariat avec le gouvernement et avec des associations pour promouvoir une consommation responsable et combattre les méfaits liés à l’alcool».

120 décès en moins par an