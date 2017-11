Invasion Brettanique – Dieu du Ciel! (Saint-Jérôme)

La caisse d’hiver de Dieu du Ciel est de retour avec une combinaison de quatre bières vieillies en barrique. Si on retrouve avec plaisir l’Aphrodisiaque vieillie en fût de rhum, on a aussi l’occasion de découvrir une toute nouvelle proposition : l’Invasion Bretannique.

Cette old ale est le fruit du même type de recette qu’un vin d’orge et a maturé en barrique de pinot noir pendant 10 mois. Si le nez nous fait d’emblée détecter la présence de levures brettanomyces, le goût suret caractéristique de ces bactéries n’est pas très présent en bouche. On trouve plutôt un corps rond avec des arômes de caramel légèrement brûlé et de bois de chêne. Néanmoins, la bière n’est pas lourde, car la levure a bien travaillé pendant le vieillissement, produisant ainsi 8,5% d’alcool. L’Invasion Brettanique accompagnera très bien un dessert au caramel ou un gâteau au fromage.

«J’ai réinterprété d’une manière assez libre la old ale. Je suis parti de la Solstice d’hiver. Avec les levures qui transforment le sucre en alcool dans les barriques, elle va finir plus sèche que le barley wine, et développe le caractère funky des Brett et l’amertume va s’amoindrir un peu avec le vieillissement.» –Jean-François Gravel, maître-brasseur

Couleur: Brune

Amertume: Faible

Houblons: Apollo, Bravo et Golding

Taux d’alcool: 8,5%

Prix: 20$ la caisse d’hiver (taxes et consigne incluses)