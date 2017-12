Jusqu’à Noël, Métro vous inspire avec des recettes à faire pendant le temps des Fêtes. Cette semaine, on vous propose un osso buco de porc aux saveurs de Noël, signé par le chef Jonathan Garnier.

Ingrédients

Portions: de 4 à 6

Préparation: 40 minutes

Cuisson: 4 heures

45 ml (3 c. a soupe) d’huile de canola

6 tranches de jarret de porc du Québec de 5 cm (2 po) d’épaisseur, sans la couenne

Sel et poivre frais moulu, au goût

1 oignon, coupé en gros dés

4 gousses d’ail, hachées

30 ml (2 c. a soupe) de pâte de tomates

250 ml (1 tasse) de bière brune

1 litre (4 tasses) de fond de veau

500 ml (2 tasses) de tomates, coupées en dés

90 ml (6 c. a soupe) de sirop d’érable

7,5 ml (1/2 c. a soupe) de cannelle moulue

7,5 ml (1/2 c. a soupe) de gingembre moulu

7,5 ml (1/2 c. a soupe) de noix de muscade moulue

2,5 ml (1/2 c. a thé) de clous de girofle moulus

2 branches de thym

1 feuille de laurier

4 mini-navets, coupés en quatre

4 mini-betteraves, coupées en quatre

Préparation

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F).

2. Dans une grande poêle, à feu moyen-vif, chauffer l’huile. Y faire dorer les jarrets de chaque côté. Saler et poivrer. Réserver dans un grand plat allant au four.

3. Dans la même poêle, attendrir l’oignon et l’ail environ 2 minutes. Ajouter la pâte de tomates et poursuivre la cuisson en remuant environ 2 minutes à feu moyen. Déglacer avec la bière et laisser réduire au quart. Verser sur la viande réservée. Ajouter le reste des ingrédients a l’exception des navets et des betteraves.

4. Couvrir d’une feuille d’aluminium et fermer hermétiquement. Cuire au four environ 3 heures. Ajouter les légumes et couvrir de nouveau. Poursuivre la cuisson environ 1 heure ou jusqu’à ce que la viande et les légumes soient tendres. Rectifier l’assaisonnement.

Tirée de…

Plus de 100 recettes 100 % porc

Les Éditions Caractère