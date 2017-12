Le célèbre nuancier Pantone a annoncé la semaine dernière que la couleur de l’année prochaine serait l’«Ultra Violet». L’occasion de mettre ses assiettes à la page et de rendre hommage à tous les fruits et légumes violets.

En 2018, le violet se déclinera dans les univers de la mode à l’ameublement en passant par la beauté. Une nuance décrite comme «provocatrice et réfléchie» par les spécialistes des tendances de Pantone. Longtemps associée aux mystères du cosmos, le pourpre représente aussi la contre-culture, l’individualité et l’émotion, avec d’illustres représentants comme Prince, David Bowie et Jimi Hendrix, note Pantone.

On notera que la prévision du nuancier s’inscrit dans la lignée de celle de distributeur de produits bio Whole Foods, qui avait prédit que les aliments violets seraient à la mode en 2017.

«La force du violet va au-delà de la couleur vive et indique souvent une densité de nutriments et d’antioxydants», précise le rapport de Whole Foods.

En effet, il est bon de savoir lorsqu’on fait ses courses alimentaires que plus la peau d’un fruit ou d’un légume est foncée, plus elle contient d’antioxydants.

Le pigment naturel qui donne aux aubergines, au chou rouge et aux raisins noirs leur teinte si spécifique est l’anthocyane. Ce composé est aussi associé à plusieurs bienfaits pour la santé comme une tension moindre, des propriétés anti-inflammatoires, antivirales et anti-cancer.

Voici donc une liste non exhaustive de quelques fruits et légumes tendance en 2018:

Oignon rouge

Chou rouge

Raisin noir

Aubergine

Figue

Bleuet

Artichaut violet

Carotte violette

Patate douce violette

Acaï

Maïs violet

Baie de sureau

Betterave

Chou-fleur violet

Mûre

Prune