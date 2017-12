Arriver les mains vides n’est pas une option avec ces coffrets cadeaux déjà prêts à être déposés sous le sapin. Voici quelques suggestions faciles à trouver, même à la dernière minute.

Primé trois fois par The International Chocolate Awards, le chocolat de Cacao 70 s’offre aussi sous forme de coffret rempli de quatre boîtes de fondue aux saveurs assorties (café, matcha, chocolat au lait et chocolat noir).



Ensemble de quatre sauces de chocolat, Cacao 70, 53$

Spécialisée dans les rouges à lèvres, la marque canadienne Bite a lancé cet automne un petit boîtier qui permet de découvrir des nuances neutres de son crayon à lèvres, son Multistick et son brillant à lèvres au fini prismatique.

Ensemble de découverte Champagne, Bite Beauty, 39$

En plus de nombreux coffrets contenant quelques thés parmi les plus populaires de la marque, David’s Tea propose cette année une jolie pinata argentée remplie de 10 sachets de thé.



Pinathé, David’s Tea, 25$

Des fragrances de collection infusées d’ingrédients exotiques arrivés sur les quais de Londres à la fin du XIXe siècle.



Collection miniature Trade Routes, Penhaligon’s, 65$ à la boutique Etiket

Cette nouvelle gamme montréalaise de cosmétiques pour hommes propose des soins adaptés à chaque saison

Coffret-sommet hiver : un nettoyant, un hydratant et un baume protecteur, 92 $ sur mensseasons.com

On ne se trompe pas avec cette chaîne et ces boucles d’oreilles, un classique qui se réinvente en or rose, le métal précieux de l’heure.



Ensemble cadeau Simplement élégante, Pandora, 250$

Un chic huilier, un tablier unisexe et un savon de cuisine au café, citron et romarin pour celui ou celle qui ne se tanne pas des cadeaux gourmets.



Coffret cadeau À la grecque, La belle excuse, 55$

Cet ensemble contient cinq huiles essentielles considérées comme incontournables en aromathérapie.



Coffret Les essentiels, Naturiste, 50$

Parce que le savon à mains subtilement parfumé est un luxe qu’on ne s’offre que rarement soi-même.



Duo pour les mains, Dans un jardin, 30$

Pour découvrir le meilleur de cette marque française iconique qui célèbre ses 40 ans cette année.



Coffret Hydratation comprenant un sérum huile, une crème mousse nettoyante et une crème en format d’essai, Decleor, 65$

Quelques favoris de la marque en format de voyage.



Pochette de voyage, L’Occitane en Provence, 44$

Pour célébrer les 20 ans de son produit phare, Caudalie a lancé un coffret la mettant en vedette avec un baume à lèvres framboise.



Coffre Eau de beauté, Caudalie, 59$ en édition limitée