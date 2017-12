Jusqu’à Noël, Métro vous inspire avec des recettes à faire pendant le temps des Fêtes. Cette semaine, on vous propose une recette festive de biscuits d’Isabelle Lambert, un clin d’œil au fameux gâteau aux fruits des Fêtes.

Ingrédients

Donne 48 biscuits

220 g (2 tasses) de noix de Grenoble ou de pacanes

160 g (1 tasse) de dattes séchées dénoyautées

130 g (1 tasse) de canneberges séchées

300 g (2 tasses) de raisins secs (moitié raisins foncés, moitié raisins dorés)

225 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage

1/2 c. à thé de levure chimique (poudre à pâte)

1/4 c. à thé de bicarbonate de soude

1/4 c. à thé de sel

1 c. à thé de cannelle moulue

1/2 c. à thé de clou de girofle moulu

1/4 c. à thé de piment de la Jamaïque moulu

1/4 c. à thé de muscade moulue

180 g (3/4 tasse) de beurre ramolli

200 g (1 tasse) de cassonade foncée

2 œufs

2 c. à soupe de rhum

Zeste de 2 citrons

2 c. à soupe de sucre glace

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F) et tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin.

2. Sur une planche à découper, hacher les noix et les dattes grossièrement pour qu’elles aient la taille des raisins secs. Réserver dans un grand bol avec les canneberges et les raisins secs.

3. Dans un autre grand bol, mélanger la farine, la levure chimique, le bicarbonate de soude, le sel et les épices.

4. Au batteur électrique, à grande vitesse, battre le beurre en crème avec la cassonade jusqu’à ce que la préparation soit légère et mousseuse. Incorporer les œufs, un à la fois. À l’aide d’une spatule en caoutchouc, ajouter le rhum et le zeste de citron, puis les ingrédients secs. Ajouter la préparation de noix et de fruits secs, puis bien mélanger.

5. À l’aide d’une cuillère, déposer des boules de pâte d’environ 1 1/2 c. à soupe sur les plaques en les espaçant de 5 cm (2 po).

6. Cuire au four 12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés. Laisser tiédir 2 minutes sur les plaques, puis transférer sur une grille et laisser refroidir.

7. À l’aide d’un tamis fin, saupoudrer les biscuits de sucre glace.

Tirée de…

Un peu… biscuits… à la folie!

Les Éditions Modus Vivendi