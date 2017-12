Mousseux, blanc, rouge, spiritueux ou bière, voici sept suggestions passe-partout pour vos repas des Fêtes ou vos cadeaux d’hôtesse. Santé!

BULLES

Roederer Estate Brut Anderson Valley

Code SAQ: 00294181

Prix: 32,85$

La maison Roederer n’a pas besoin de présentation. Son domaine en Californie est tout aussi respectable que le domaine champenois. Vous pourrez vous offrir ce magnifique mousseux à seulement 32,85$. Une bulle élégante et légère génère une bouche crémeuse et bien balancée. Les notes grillées, briochées ainsi que les fruits blancs sont bien présents au nez et en bouche.

Raventós i Blanc De Nit 2015

Code SAQ: 11457196

Prix: 23,95$

Quelle magnifique idée pour le temps des fêtes que de célébrer avec un mousseux sous la barre des 30$. Le Raventós i Blanc de Nit n’est pas qu’un simple Cava mais bien un superbe Cava rosé de la région de Pénédes, en Catalogne, du domaine Raventós. Depuis plusieurs centenaires, celui-ci élabore ses cuvées 100% en biodynamie avec les mêmes traditions ancestrales. L’assemblage de Maccabeu, de Xarel-lo, de Parellada et de Monastrell confère à ce mousseux des arômes à la fois fruités et floraux. Une bulle fine mais bien présente qui accompagnera tapas, mise en bouche, ou simplement en apéro pour accueillir vos invités.

VIN BLANC

Nicolas Potel Vieilles Vignes Chardonnay 2016

Code SAQ: 11890926

Prix: 23,40$

La maison de négoce Nicolas Potel offre des chardonnays des meilleurs qualité-prix depuis plusieurs années. Travaillant avec un des plus grands cépages du monde, le domaine bourguignon lui fait le plus grand des honneurs en élaborant des cuvées exceptionnelles. Le Nicolas Potel Vieilles Vignes Chardonnay est un assemblage de différents terroirs de Bourgogne alliant fraîcheur, minéralité et structure. Les notes aromatiques de citron, de poire jaune et de pêche, complétées par une présence grillée, composent un nez et une bouche qui saura accompagner la plupart de vos plats des Fêtes.

VIN ROUGE

A.A. Badenhorst Curator Western Cape 2016

Code SAQ: 12819435

Prix: 12,65$

Assemblage de cinsault, grenache, syrah et mourvèdre, ce produit exprime l’élégance que cette région, peu connue, peut offrir. À seulement 12,65$, vous serez complètement charmés par ce produit, idéal pour la période des Fêtes. Tous vos invités vont l’apprécier!

Apriori Pinot Noir Sonoma Coast 2015

Code SAQ: 12860534

Prix: 27,75$

Si vous êtes fervents des vins frais et digestes, marqué par les fruits rouges, vous serez emballés par le pinot noir du domaine Apriori. Celui-ci est axé sur un produit de qualité à un prix raisonnable. Provenant d’une région plus fraîche de Californie, ce pinot noir s’exprime sur la framboise, la cerise, et la prune, entremêlées de notes grillées. La trame légèrement épicée pourra créer un accord parfait avec les plats familiaux traditionnels de pâtés et de ragoût. Sa grande buvabilité charmera vos invités.

SPIRITUEUX

Distillerie 1769, Madison Park, Gin Vieilli en Fût

Code SAQ: 13264056

Prix: 69,25$

1769 Distillerie est la toute première micro-distillerie urbaine en plein cœur de Montréal. Située à Verdun, la distillerie 1769, tire son nom de l’année de l’ouverture de la toute première distillerie du Québec. Le gin de la Distillerie 1769 n’est pas comme les autres avec des arômes marqués de bois, de caramel, de pommes caramel et de citron grillé sucré. On oublie un peu les arômes du gin traditionnel. Voici le cadeau parfait pour faire découvrir un gin à un amateur de Bourbon, de Whiskey ou de Scotch.

BIÈRE

Stout festif (cuvée 2017)

Brasserie Harricana

Prix: 13$/500ml

Pour son troisième anniversaire, la brasserie Harricana organise demain un lancement de bouteilles à ses locaux. Et pour la troisième année, ce brasseur montréalais nous propose un Stout festif. C’est le genre de bière idéal à partager dans le temps des Fêtes. La cuvée 2017 de ce stout au seigle est brassée avec de la vanille, des épices, et de l’Amernoir et du rhum Morbleu de Distillerie Mariana, ce qui lui confère un généreux 10,5% d’alcool. Dominique Cambron-Goulet/Métro