La Bavarde – Le Caveau de Trois-Pistoles

Le Caveau de Trois-Pistoles fait partie des nouveaux venus de l’année 2017. Depuis peu, leurs produits sont offerts en bouteille un peu partout au Québec, dont la très intéressante Bavarde, une IPA «aux accents de feu de forge». Cette bière est à l’opposé de la tendance actuelle des IPA aux fruits tropicaux. C’est une bière ambrée de laquelle se dégage un nez de malt caramel et une légère odeur de feu de bois. La bière est amère, mais comme il s’agit davantage de houblons de style anglais, c’est une saveur herbacée et terreuse qui se dégage. Le malt fumé est pour sa part assez doux et accompagne bien un corps qui est rond, sans être riche.

«On a voulu moins s’inscrire dans la surenchère d’amertume qu’on vit en ce moment et retourner aux sources des IPA. Au 19e siècle en Angleterre, on commençait à faire des bières moins sombres. On peut penser que les premières IPA avaient un côté fumé en raison du procédé qui faisait appel au feu naturel, avant d’aller vers les technologies à la vapeur.» –Nicolas Falcimaigne, copropriétaire

Couleur : Ambrée

Amertume : Prononcée (66 IBU)

Taux d’alcool : 5,6 %

Prix : 7,30 $/500 ml (taxes et consigne incluses)