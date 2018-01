Pour y parvenir, le géant de la restauration rapide compte s’associer à des experts du secteur, aux gouvernements locaux et à des associations luttant en faveur de l’environnement de manière à améliorer son packaging et ses pratiques de recyclage.

Lorsqu’ils ne seront pas réutilisables ou faits de matériaux recyclés, les éléments de packaging seront certifiés en tant que produits issus de forêts gérées de manière responsable par des écogroupes tels que le Forest Stewardship Council.

Actuellement, seule la moitié des emballages proposés par McDonald’s aux consommateurs provient de sources renouvelables, recyclables ou certifiées. Au niveau mondial, 10% des restaurants du groupe pratiquent le recyclage.

L’initiative est soutenue par la fondation World Wildlife, comme l’explique son porte-parole Sheila Bonini dans un communiqué: «La gestion intelligente des déchets passe d’abord par un meilleur approvisionnement, une collaboration accrue dans la chaîne de valeur et une meilleure communication avec les clients». Sheila Bonini ajoute que «l’annonce faite aujourd’hui démontre le ferme leadership de McDonald’s dans le développement de solutions de conditionnement et de recyclage à une échelle qui permet de prolonger la durée de vie de nos ressources naturelles et de pousser le secteur à adopter des pratiques plus durables».

En 25 ans, McDonald’s explique avoir déjà recyclé 1 million de tonnes de boîtes en carton ondulé grâce à un partenariat avec Environmental Defense Fund.

L’entreprise affirme par ailleurs avoir réduit le gaspillage de 30%.

Ce nouvel engagement s’ajoute à celui, déjà existant, de proposer d’ici 2020 un emballage exclusivement à base de fibres recyclées ou d’origine certifiée, pour lutter contre la déforestation.