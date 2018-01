La quatrième saison de « Chef’s Table », la série documentaire de Netflix consacrée à la philosophie culinaire de toques réputées, se consacrera à la pâtisserie.

Netflix a annoncé sur son compte Instagram que la prochaine saison de « Chefs’ Table » se réserverait à l’art pâtissier. La plateforme de vidéos a photographié les cookies de la chef américaine Christina Tosi pour officialiser ce lancement.

La pâtissière elle-même a confirmé sa participation à la prochaine série documentaire de Netflix. La chef et auteure culinaire est célèbre aux Etats-Unis pour ses « Milk Bar », des pâtisseries disséminées aux quatre coins de New York, mais aussi à Washington et à Toronto (Canada). Christina Tosi a acquis sa notoriété avec sa gamme de cookies.

A l’instar des précédentes saisons, chaque épisode se consacrera à un chef pâtissier. Aucun autre nom n’a filtré pour le moment. La diffusion démarrera le 13 avril prochain.