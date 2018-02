Jackie Dunn – La Souche (Stoneham)

La microbrasserie La Souche est installée à Limoilou depuis plus de cinq ans. Grâce à son usine de production installée depuis l’an dernier à Stoneham, elle peut maintenant embouteiller ses produits. Parmi sa gamme régulière, on trouve la Jackie Dunn, une session IPA avec un bon corps. Contrairement à beaucoup de sessions qui ne mettent en valeur que le houblon, celle-ci a un nez légèrement levuré, où on distingue la céréale et, bien sûr, des houblons américains. Leurs odeurs tropicales sont bien présentes, tout comme leur amertume, qui s’impose en fin de gorgée. Cela se marie bien au corps malté, assez rond, et à la pointe d’épice de la levure. Si les bières de La Souche sont surtout distribuées dans la Vieille Capitale depuis l’automne, Montréal en recevra régulièrement à partir du printemps.

«La Jackie Dunn est née d’une nécessité. Je voulais faire une double IPA avec une nouvelle levure, mais je ne pouvais pas faire que des grosses bières, sinon les levures se seraient épuisées. J’ai donc développé une session avec cette levure. J’ai travaillé le malt pour qu’il laisse une rondeur en bouche. Le sucre est présent, mais pas trop, pour que ça ait du corps.» –Antoine Bernatchez, directeur de production

Couleur : Blonde

Amertume : Moyenne (40 IBU)

Houblons : Mosaic et Citra

Taux d’alcool : 4%

Prix : 6,50$/500 ml (taxes et consigne incluses