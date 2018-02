C’est le mois de février et il y a beaucoup de gens qui font le défi 28 jours sans alcool de la fondation Jean-Lapointe.

Si la bière sans alcool connaît un regain de popularité au Québec, on voit beaucoup de brasseries qui en lancent, beaucoup de gens disent que c’est dégueux, que ça ne goûte pas la vraie bière.

Alors on a voulu savoir à Métro si on peut faire la différence entre une bière sans alcool et avec alcool.

Auriez-vous fait mieux que nous?