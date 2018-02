À l’heure de la bière de microbrasserie tendance, même les compagnies aériennes s’y mettent. A l’occasion du festival islandais de la bière, la low-cost Wow Air annonce la sortie de sa propre mousse.

La compagnie aérienne low-cost a fait appel à une brasserie danoise pour imaginer la recette de sa propre bière. Wow Air a clairement souhaité jouer le jeu des tendances en choisissant une microbrasserie ayant pignon sur rue, nommée «TO ØL», et dont les mousses sont disponibles dans plus de 50 pays dans le monde.

Côté dégustation, Wow Air décrit sa nouveauté comme une bière au goût croquant et malté, dont la fin de bouche est marquée par des arômes floraux de houblon. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de bière microbrassée qui ne comptaient pas s’envoler pour l’Islande prochainement, cette bière est produite en édition limitée. Elle sera proposée aux visiteurs du festival islandais de la bière (annual icelandic beer festival), organisé du 22 au 24 février à Reykjavik, mais aussi à bord de certains vols de la compagnie au mois de février.

Pour le design, la canette s’habille d’un décor teinté de violet, et sur lequel on identifie facilement Van Gogh. C’est un artiste islandais qui signe cette oeuvre décalée intitulée «I’m in paradise». À l’origine, la toile mesure deux mètres de long et 80 centimètres de haut.