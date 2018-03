Le terme «micro» s’applique très bien à la petite Microbrasserie Tadoussac. Il est rare de voir ses bières à Montréal, mais certaines sont arrivées sur nos tablettes ces derniers temps, dont la IPA de la Traverse. Dans le style IPA de la côte ouest (oui ça existe encore!), cette bière présente un nez très fruité digne des houblons de type américain. Je dis «de type», car dans ce cas-ci, ils sont en réalité québécois. Le houblon domine aussi au goût, donnant des notes d’orange. L’aspect résineux de la fleur est là, mais il n’arrache pas la gorge. Il y a une amertume prononcée, mais qui reste balancée, grâce à un corps de grain bien généreux.

Si vous voulez découvrir les bières de la Microbrasserie Tadoussac, 12 d’entre elles seront disponibles au bar Le Saint-Bock, dans le Quartier Latin, dès vendredi.

On a fait un style de bière qu’on aime et on est vraiment des fans de bières qui tirent vers les saveurs d’agrumes et de conifères résineux. Elle n’a pas une amertume si forte pour une IPA. On a travaillé pour bien la balancer. C’est une bière qui est à 95% québécoise et à 100% canadienne. On essaie de travailler avec des produits québécois le plus possible. – Martin Fournier, directeur général